Правителството на талибаните премахна от университетската учебна система в Афганистан книги, написани от жени. Този ход е част от нова забрана, която включва и премахването на предмети, свързани с правата на човека и сексуалния тормоз, съобщи Би Би Си.

Около 140 книги, създадени от жени – включително заглавия като „Безопасност в химическата лаборатория“ – са сред общо 680 труда, определени като „притеснителни“ заради „анти-шериатско съдържание и противоречие с политиките на талибаните“.

Университетите са били допълнително инструктирани, че вече нямат право да преподават 18 дисциплини. Според представител на талибаните те „влизат в противоречие с принципите на шериата и политиката на системата“.

Декретът е поредното ограничение, въведено след завръщането на талибаните на власт преди четири години. Само тази седмица, по заповед на върховния лидер на движението, беше забранен оптичният интернет в поне 10 провинции, като според официалните власти мярката цели да предотврати „неморалност“.

Макар правилата да засягат различни сфери от обществения живот, най-тежко ударени са жените и момичетата. Достъпът им до образование след шести клас остава забранен, а един от последните пътища за по-нататъшна квалификация беше закрит тихомълком в края на 2024 г., когато курсовете по акушерство бяха прекратени. Сега дори университетските дисциплини, посветени на жените, са станали обект на атака: шест от общо 18-те забранени предмета са именно в тази област. Сред тях са „Пол и развитие“, „Ролята на жените в комуникацията“ и „Социология на жените“.

Правителството на талибаните заявява, че уважава правата на жените, но „в съответствие със своята интерпретация на афганистанската култура и ислямския закон“.

