България отново е сред най-добрите – този път в дисциплина, която мнозина все още не познават. Текболът – зрелищна смесица от футбол и тенис на маса, превзема света, а нашите таланти вече диктуват играта в Европа.

Текболът съчетава най-доброто от двата свята и вече е световна сензация – любима игра на Роналдиньо, който е и глобален посланик на спорта, Неймар, Меси и още хиляди любители на спорта.

В България спортът не просто набира скорост, а вече ражда шампиони.

Трима младежи от Димитровград споделят как са стигнали до почетната стълбичка на Европейското първенство по текбол и са се класирали втори по брой медали сред над 15 държави. Влюбването в спорта е станало случайно и от пръв поглед.

“Това е второто им международно състезание. Първото беше в Монако месец по-рано. Сега на Европейското първенство в Печ отидоха и спечелиха медали”, разказва треньорът Неделчо Андонов, който е съосновател на федерацията по текбол.

Родните състезатели спечелиха две златни отличия – в сингъла при жените и в женските двойки, както и бронз в смесените двойки.

Най-новият спорт текбол вече е и у нас (ВИДЕО)

Само на 15 г. Дивна Стоева е най-малката от тримата състезатели, но доказва, че с много труд и постоянство върхът е достижим, а спортът може да се превърне в основен двигател и в израстването на човек. Ангелина Атанасова триумфира както сингъл, така и с партньорката си Дивна.

“Спортът те отделя от реалността…И това е най-хубавото , защото те отделя от навиците на хората около теб дали са вредни, или не, то те отделя и те кара да се насочиш към нещо, към което можеш да вярваш и към което ще се развиваш и стигаш напред, напред и напред”, разказва 15-годишното момиче.

За нея най-предизвикателното нещо в спорта е да се докаже. “Аз съм малка и никой не очакваше това да стане, ама абсолютно никой. И в момента дойде на много хора като гръм от ясно небе”, споделя тя.

Кавалерът в отбора на победителите е Виктор Анталфи. Тренира само от 4 месеца, а на Европейското грабна бронз в смесените двойки заедно с партньорката си Дивна.

“На мен ми беше един от първите турнири извън България и първо беше малко притеснително, но после поиграхме с другите и усетихме обстановката”, разказва той.

Според Виктор текболът прилича на футбола и двата спорта взаимно си помагат. Оказва се обаче, че не на всички футболисти им се отдава.

“Много от футболистите, които са идвали тук, казват, че това е много трудно”, споделя треньорът. Той казва, че не се работи трудно с тийнейджъри, но може би просто е имал късмета да попадне на добри деца.

“Слушат ме, изпълняват, няма глезене, няма отговаряне, доста са дисциплинирани. Имало е редки случаи, в които леко се опитват да кривват, малко може да ми се сърдят, но действам по-строго и всичко си идва на мястото”, разказва той.

Въпреки хъса за развитие и талантите ни в спорта, се оказва, че текболът среща трудности у нас.

Лъчезар Пройнов за големия успех на Никола Цолов: Това, което виждаме на пистата, е само върхът на айсберга

“През 2022-23 имаше международни квалификационни турнири. Там се печелят квоти за Европейски олимпийски игри, които се проведоха през 2023 в Краков, Полша”, казва треньорът.

“Българските състезатели от Димитровград, Хасково, София, представители на тези клубове, ходихме със собствени средства на състезания, за да спечелим тези квоти за държавата и го направихме, но не бяхме допуснати от БОК да участваме. Световната федерация ни върна отговор, че БОК не са ни включили в тяхната делегация”, обяснява той.

По думите на Андонов отборът продължава да се състезава и да побеждава без лиценз от Спортното министерство благодарение на самофинансиране и добри хора, които помагат. “Ако трябва да сме честни, ние ходим в годината на две, макс 3 или 4 състезания, докато състезателите от Румъния, Полша, Унгария ходят на минимум 2 състезания в месеца. Тоест те правят по 20 състезания на година международни, а това е голям плюс за тяхното развитие, защото те постоянно са на международната сцена и играят с най-добрите”.

И след всеки успех, целият екип заслужено се радва на постигнатото, споделя Тодор Тодоров, който е съосновател на клуба и федерацията и огромна опора на младежите.

“Ние още празнуваме. Еуфорията е голяма, това е много труд, много усилия, които положи колегата Неделчо да ги мотивира. Аз никога не съм се занимавал със спорт, но този ме грабна, защото е доста атрактивен, доста честен, няма случайности - каквото ти направиш с топката, няма на кого да се сърдиш”, коментира той.

“Надявам се да имаме успехи като отбор и да се развива спортът в България”, разказва Виктор.

”Купа вече на световното. На Европейското я взехме, догодина ще затвърдим, надявам се и вече на Световно”, пожелава си Дивна.

“Надявам се злато вече на олимпийски игри, защото спортът скоро ще е част от тях”, казва Ангелина.