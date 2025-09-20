В София се написа история - постави се Гинес рекорд за най-голяма торта за кучета. Тя е с внушителните размери 2 на 2 метра и тежи 305 кг.

“Решихме, че трябва да празнуваме рожден ден за всички стопани на домашни любимци по подобаващ начин и да направим най-голямата торта за кучета в света”, сподели Александър, който е участвал в инициативата.

По думите му тортата е отнела една седмица, за да бъде създадена. “В последните 48 часа екипът не е спал, денонощно се работеше по нея”, каза той.

Официален представител на Гинес потвърди, че рекордът е бил поставен.

“Вътре в тортата има 120 кг телешко месо, 15 кв. метра блатове и млечни продукти”, сподели Александър. Според него поне 4 000 чихуахуата могат да се нахранят за един ден с нея.

Това, което остане от тортата, ще бъде раздадено на приюти.

Водещата на „Диви и красиви" Маги Томова също присъства на събитието и сподели, че има два малки пудела, които не е успяла да доведе, тъй като е по работа, но със сигурност ще им занесе от тортата.

