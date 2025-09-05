В гимназия във Финикс четенето вече не е самотно или стресиращо занимание – в него активно участват кучета. Училището въвежда иновативна програма, в която терапевтични четириноги помагат на ученици със затруднения да се чувстват по-уверени и спокойни, когато четат на глас.

Двегодишният голдън ретрийвър Роузи е един от любимците на децата. Валерия, ученичка в програмата, споделя, че вече се чувства по-уверена в уменията си. „Четенето ми се подобрява. Това каза учителят ми. Не ти е неудобно да четеш пред тях, те не ти казват – „Ето тук направи грешка”, а просто слушат”, казва момичето.

Програмата е създадена така, че учениците да четат по 15 минути на ден, веднъж седмично, в продължение на осем седмици.

„Виждала съм ученици да повишат точността си с три до пет процента, а това е значителен прогрес”, казва специалистът Ерин Симънс.

Терапевтичните кучета не само създават спокойна атмосфера, но и носят радост.

„Те махат с опашки, накрая получават лакомства, стискат си лапите и всички са щастливи – печелят и децата, и кучетата”, обяснява Наталия Брадфорд, която се грижи за животните.

Ефектът се усеща далеч отвъд часовете по четене – учениците стават по-уверени и подобряват резултатите си и по други предмети.

„От момента, в който кучетата дойдоха, досега много неща се промениха“, казва едно от децата в програмата.

От неохотни читатели до ентусиазирани ученици, които чакат с нетърпение следващата среща с Роузи и Бъди, тези кучета доказват, че подкрепата понякога идва с четири лапи и махаща опашка.

