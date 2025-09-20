Полски граничари заснеха лос, пресичащ границата между Полша и Русия. На кадри, публикувани в социалната мрежа Facebook, се вижда как животното гази водата във Висленския залив, очевидно без да е наясно, че преминава международна граница.

Във видеото граничарите с чувство за хумор наричат лоса „добре познат рецидивист“ заради многократните му „нелегални“ преминавания на границата.

