Животното не за пръв път преминава нелегално на полска територия
Полски граничари заснеха лос, пресичащ границата между Полша и Русия. На кадри, публикувани в социалната мрежа Facebook, се вижда как животното гази водата във Висленския залив, очевидно без да е наясно, че преминава международна граница.
Във видеото граничарите с чувство за хумор наричат лоса „добре познат рецидивист“ заради многократните му „нелегални“ преминавания на границата.
