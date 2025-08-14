Кадър/Видео:"Ройтерс"
Разговорите между двамата лидери ще се проведат в строго охраняваното съоръжение
Лос беше забелязан да се разхожда необезпокоявано по път във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкъридж, щата Аляска. Това се случва само ден преди строго охраняваното военно съоръжение да бъде домакин на важна среща на високо равнище между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин , на която ще бъде обсъден евентуален мир в Украйна.
Обявиха часа на срещата между Путин и Тръмп
На кадри, заснети от очевидци, се вижда как животното пресича пътя, докато автомобилите намаляват скоростта, за да го пропуснат. Базата е дом както на части от Американската армия, така и на Военновъздушните сили на САЩ. Потребители в социаните мрежи коментираха, че явно животното не е особено впечатлено нито от затегнатите мерки за сихгурност, нито от височайшите гости, които се очкават в аляска.
Подобни срещи с диви животни са често срещани в Аляска, където лосове редовно се движат в градските зони и военните съоръжения, особено през летните месеци.Редактор: Станимира Шикова
