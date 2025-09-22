София се готви да превърне улиците си в арена на спорт, култура и международно състезание. На 11-ти и 12-ти ще се проведе Софийският маратон, който тази година събира рекорден брой от 8000 състезатели от повече от 60 държави. Събитието е не просто надпревара за професионалисти, а празник на духа и издръжливостта, който популяризира спорта и красотата на столицата, заяви в предаването „Социална мрежа“ атлетът и спортен директор на маратона Милица Мирчева.

„На този етап имаме 8000 участници и всъщност това е таванът, който сме избрали за тази година. Тоест, ако някой не се е регистрирал досега, за съжаление няма да има повече тази възможност, но това всъщност е и апел към хората да не чакат последния момент. Надявам се догодина всъщност да се регистрират доста по-рано“, сподели Мирчева. Тя уточни, че спрямо миналогодишните 6000 участници, тази година има ръст от 33%.

Маршрутът на маратона е специално подбран, за да покаже красотата на София, преминавайки през емблематични места като Националната художествена галерия, Народното събрание, Ларгото, бул. „Васил Левски“ и храм-паметника „Свети Александър Невски“. Според Мирчева, именно тази комбинация от спорт и култура привлича и силния международен интерес.

„Хората съчетават много добре спорт и култура. Специално в нашия спорт много хора просто искат да отидат в някой друг град, да разгледат културата, забележителностите, да усетят от емоцията да са на различно място. И спортът е един чудесен начин това да бъде съчетано“, обясни тя.

Събитието е достъпно за всички, като предлага четири различни дистанции: 5 км, 10 км, полумаратон и маратон. Това дава възможност както на професионални спортисти, така и на любители да се включат. Мирчева подчерта, че магията на масовото събитие е несравнима с индивидуалната тренировка.

Организаторите апелират за толерантност от страна на гражданите заради временните неудобства, причинени от затварянето на централни части на града, и призовават хората да излязат и да подкрепят участниците, превръщайки маратона в истински празник за София.

