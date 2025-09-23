Столична община се събира заради проблема с топлопреносната мрежа в квартал "Дружба 2".

Заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране ще се проведе днес. На него ще бъде изслушано ръководството на „Топлофикация София“ във връзка със стартирането на ремонта на топлопреносната мрежа и наложителното спиране на топлоподаването до края на месец декември тази година.

Редактор: Дарина Методиева