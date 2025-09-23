Въпреки тол камерите, има шофьори, които продължават да карат с близо 220 км/ч, но те все още не са усетили по джобовете си глобите, които ще бъдат солидни. Но е необходимо освен глоби да има превенция. Нека преди всяка камера да има знак, че скоростта се контролира с видеокамери и да се постави знак за ограничението на допустимата скорост. Това каза бившият директор на КАТ-София Тенчо Тенев в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи каза, че ако шофьор спазва ограничението за максимална скорост на магистрала, няма как да превишиш и средната скорост. Затова не е необходимо да има предупредителни табели за измерване на скоростта, тъй като вече има знак за максимална скорост.

Според него там, където има предупрежденията за моментно засичане на скоростта, се случва следното – водачи, които имат склонността да карат с превишена скорост, намаляват преди определената точка, тъй като са предупредени, минават проверката и отново увеличават скоростта.

Тенев каза, че на магистралата от Слънчев бряг до Бургас много често отпадат наказателните постановления за превишена скорост, тъй като пътят няма Акт 16. По негови думи става въпрос за до 80% от глобите, тъй като този път още не е узаконен като магистрала, а се води първокласен път.

Тенев и Тодоров коментираха нуждата от въвеждане на Закон за автомобилното хулиганство. Тенев каза, че за съжаление няма интерес към тази тема. Тодоров посочи, че в Наказателния кодекс има хулиганство, извършено с автомобил, но въпросът е доколко рестрикциите по него се прилагат.

