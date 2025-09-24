Повдигнаха с 14 метра 700-годишната кула на „Вси светии“, издигаща се в самото сърце на Лондонското Сити. Причината средновековната сграда да бъде издигната над нивото на улицата са строителни дейности по новострояща се офис сграда.

Преместиха 113-годишна църква в Швеция (ВИДЕО)

Средновековната каменна кула, една от най-старите запазени постройки в района, беше поставена върху временни подпори, за да може строителството под нея да продължи. Така забележителността ще бъде интегрирана в новия проект, твърдят инвеститорите.

Построената през 1320 г. кула е последният останал елемент от църква, която е била почти изцяло разрушена при Големия пожар в Лондон през 1666 г.

Редактор: Станимира Шикова