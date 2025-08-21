В шведския град Кируна екипи инженери успяха да преместят на пет километра една от най-големите и дървени постройки в страната – 113-годишната градска църква. Операцията, продължила два дни, е извършена с изключителна прецизност, за да бъде запазена уникалната архитектура на сградата.

A 113-year-old church in Kiruna, in northern Sweden, will embark on a two-day relocation to a new site nearly two miles away to make way for the expansion of the world's biggest underground iron ore mine https://t.co/HtwOSDLp5H pic.twitter.com/wwVOotFsMW — Reuters (@Reuters) August 18, 2025

Църквата, определяна като най-красивата дървена сграда в Швеция, вече се намира в новия център на града. Преместването било наложително заради разширяването на най-голямата подземна мина за желязна руда в света, която застрашаваше досегашното местоположение на харама.

Специалисти обясняват, че сградата вече е на ново място, но работата не е приключила. Камбанарията, която е отделна постройка, ще бъде преместена самостоятелно на 26 август.

Предстои църквата да бъде напълно укрепена и адаптирана към новата си среда.

Редактор: Петър Иванов