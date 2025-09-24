Почитателите на емблематичния сериал „Спасители на плажа” могат да очакват римейк на поредицата, предаде ДПА. Компанията на продуцентите – Fremantle, обяви, че се работи върху нов сезон от 12 епизода, който ще бъде излъчен по телевизия „Фокс” през 2026-2027 г.

Римейкът на сериала ще се завърне с нов актьорски състав. Изпълнителният продуцент ще бъде Мат Никс, а към проекта ще се включат и някои от продуцентите на оригиналния сериал. „В първото си издание „Спасители на плажа” определи цяла епоха на плажен живот и превърна спасителите в икони”, каза Майкъл Торн, президент на „Фокс Телевижън Нетуърк” в изявление.

По думите на Торн „Фокс” и Fremantle, заедно с Мат Никс и съавтора на оригинала Грег Бонан, ще представят калифорнийската мечта на ново поколение фенове с нови истории, изгряващи звезди и цялото великолепие, което превърна „Спасители на плажа” в глобална сензация.

„Спасители на плажа” се превръща в световно попкултурно явление през 90-те години, като сериалът се излъчва цели 11 сезона от 1989 до 2001 г.

Поредицата превърна Памела Андерсън и Кармен Електра в звезди и любимки на феновете. През 2017 г. режисьорът Сет Гордън пренесе „Спасители на плажа” и на големия екран с актьорите Зак Ефрон, Дуейн Джонсън и Кели Рорбах в ролите на спасители.

