Стилът на Памела Андерсън е отражение на това, през което преминава в живота си.

Звездата от „Спасители на плажа“ разкри, че не следва модните тенденции, защото е „малко бунтарка“ и вместо това използва дрехите и бижутата, за да изрази себе си и да подчертае настроението си.

„Стилът е свързан с това, през което преминаваш в живота си, и с начина, по който искаш да се представиш пред света. Аз не съм истински последовател на модните тенденции и съм малко бунтарка“, разказа тя пред журналисти.

Снимка: getty images

Памела сподели и най-добрия си моден съвет: „Носи това, което искаш. Бижутата са добър начин да изразиш себе си – грим, без грим, каквото искаш. С външния си вид казваме повече, отколкото с думите си – всичко е свързано“.

„Ако искаш да си в добро настроение, носи нещо забавно, сложи си бижута. Всичко това помага. Подчертава настроението ти. Не е като да погледнеш шест месеца напред и да си кажеш: „Ще нося това, ще нося онова. Просто се събуждаш сутринта, поглеждаш в гардероба си, отваряш кутията с бижута и решаваш какво ще облечеш днес, независимо от това как си се чувствал вчера. Това е нов ден. Чисто ново начало“, обясни тя.

Андерсън по-рано заяви, че според нея несъвършенствата са „секси“.

Актрисата прегърна визията без грим през последните години и призна, че е изненадана от реакцията към външния ѝ вид.

„Не мислех, че някой ще забележи. Правех го само за себе си. Казах си: „Няма да играя тази игра“. Мислех, че наистина не е толкова важно – хората ще ме видят за пет минути, колко зле може да бъде?“, каза тя.

Снимка: getty images

Памела е решена да приеме своите несъвършенства и се надява, че подходът ѝ ще вдъхнови и по-младите жени.

„В известен смисъл го правя за момичетата. В този свят на социалните мрежи е лесно да попаднеш в капана на сравненията с другите. Несъвършенствата са човешки, те са секси. Разликите са това, което ни прави интересни“, настоя тя.

