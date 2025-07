♦ Лиъм Нийсън и Памела Андерсън се радват на „зараждаща се романтична връзка в ранен етап“, съобщава източник пред Pеоple.

♦ Актьорите се запознаха като колеги по новата комедия „Голо оръжие“ ,

♦ И двете звезди имат двама сина, които се присъединиха към тях на премиерата в Ню Йорк на 28 юли.

Памела Андерсън и Лиъм Нийсън имат романтична връзка, след като заедно заснеха филма „Голо оръжие". Това съобщава източник, близък до филма, казва пред Pеозве. „Това е зараждаща се романтика в ранните етапи. Искрена е и е ясно, че са влюбени един в друг.“

73-годишният Нийсън и 58-годишната Андерсън в момента „се наслаждават на компанията си“, добавя източникът, докато звездите промотират новата си комедия, която излиза по кината на 1 август.

Памела сподели, че се харесват един друг, а Лиъм добави, че не "натискат" нещата, а им позволяват да се развият.

Представители на Андерсън и Нийсън не бяха открити за коментар.

BREAKING: Liam Neeson and Pamela Anderson are officially a couple! Love conquers all, total knockout! 💥❤️ pic.twitter.com/cCsYfeOwYi

На премиерата на „Голо оръжие“ в Ню Йорк на 28 юли и двете звезди доведоха двамата си сина на червения килим за групова снимка. Синовете на Андерсън са Брандън, на 29 години, и Дилън, на 27 години, а техен баща е бившия си съпруг на звездата Томи Лий. Синовете на Нийсън са Майкъл, на 30 години, и Даниел, на 28 години, чиято майка е покойната му съпруга Наташа Ричардсън.

Снимка: Getty Images

На следващата сутрин - 29 юли, Андерсън и Нийсън се престориха, че са хванати да се целуват на живо по телевизията за забавен момент, докато гостуваха заедно в предаването Today. Памела наистина целуна Лиъм по бузата на червения килим на премиерата в Лондон, състояла се на 22 юли.

В разговор с Poople през октомври 2024 г., Нийсън сподели за Андерсън: „Що се отнася до Памела, първо, лудо съм влюбен в нея. Просто е страхотно да се работи с нея. Не мога да ѝ направя достатъчно комплименти. Честен съм с вас. Тя няма огромно его - просто идва, за да свърши работата. Забавна е и е толкова лесно да се работи с нея.“

Андерсън пък добави, че Нийсън е „перфектният джентълмен“ и той „изважда най-доброто от теб... с уважение, доброта и задълбочен опит. Беше абсолютна чест да работя с него“.

За статия на Entertainment Weekly, публикувана по-рано през юли, Андерсън сподели: „Мисля, че имам приятел завинаги в лицето на Лиъм .“ Тя добави: „Определено имаме връзка, която е много искрена, много любяща. Той е добър човек.“

Снимка: Getty Images

През май тя каза пред EW, че тя и Нийсън са свързани чрез обща „любов към литературата и много смях“. Андерсън добави: „Често вечеряме навън с актьорския състав. Поканих него и асистента му на романтични вечери с мен и моя асистент, така че връзката ни остана „професионално романтична“ по време на снимките.“

Liam Neeson and Pamela Anderson feature in the all-new poster for #TheNakedGun.



Check in later today for the official trailer. pic.twitter.com/vhRgWFp9k8