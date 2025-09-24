Огромна дупка зейна насред оживена улица пред болница в централната част на тайландската столица Банкок тази сутрин, предизвиквайки паника насред пиковия трафик. Инцидентът наложи евакуацията на хиляди хора от района, предаде ДПА.

"Кратерът е с размери 30 на 30 метра и дълбочина около 50 м", написа изданието "Банкок пост", позовавайки се на местните власти.

Снимки и видеоклипове показва как първо пропада по-малък участък от улицата. Пешеходци започват да бягат, а коли - да дават на заден ход, докато все повече участъци от пътното платно се срутват в огромната яма.

Инцидентът е станал точно над новоизграждаща се метростанция. Два електрически стълба и полицейски камион са пропаднали в ямата, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали хора. Властите евакуираха хиляди пациенти от близката болница и обитателите на околните жилищни сгради.

Дейностите в болница "Ваджира" в Банкок са частично спрени, преустановени са амбулаторните услуги, въпреки че приетите в болницата пациенти продължават да получават грижи. Проверка е показала, че конструкцията на сградата не е пострадала, казаха властите.

Вестник "Нейшън" съобщава за големи задръствания в района. Екипи работят за стабилизиране на терена около огромната дупка заради опасенията, че дъждовете могат да причинят още срутвания на улицата.

Причината за пропадането все още се разследва.

Редактор: Румен Лозанов