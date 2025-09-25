НАСА даде началото на двугодишна мисия за изследване на границата на хелиосферата - огромен защитен балон в космоса, създаден от Слънцето.

Сондата за междузвездно картографиране и ускорение Ай-Мап излетя с ракета Фалкон 9 на Спейс Екс в опит да изучи хелиосферата - космическия щит, който обгражда Слънчевата система. Смята се, че той започва на около 14 милиарда километра от Земята. Тази граница предлага защита от агресивна радиация от космоса и е ключова за създаването и поддържането на обитаема слънчева система.

Изследователите казват, че „Ай-Мап“ ще даде на учените информация, която би могла да помогне за по-точно прогнозиране на слънчевите бури.

Редактор: Цветисиана Костова