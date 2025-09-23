В понеделник НАСА представи 10 души — избрани от група от 8 000 кандидати — които ще се присъединят към корпуса на астронавтите на агенцията, докато тя се стреми първо да се върне на Луната, преди да предприеме безпрецедентна пилотирана мисия до Марс, събощи CNN.

Групата включва шест жени и четирима мъже, които изпълняващият длъжността администратор на NASA Шон Дъфи нарече „най-добрите и най-умните на Америка“.

„И ще имаме нужда от най-добрите и най-умните на Америка за всичките ни планове за изследване в бъдеще“, каза Дъфи. „Ние се връщаме на Луната. … И ще ви кажа следното — да ме вземат дяволите, ако китайците победят НАСА или победят Америка, като се върнат първи на Луната.“

.@NASA’s 10 new astronaut candidates were introduced Monday following a competitive selection process of more than 8,000 applicants from across the United States. https://t.co/V0aA9KXT3L pic.twitter.com/oFrRfr6T7x — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 22, 2025

Сред 10-те новоприети са: Бен Бейли, машинен инженер и уорънт офицер 3 в Армията от Шарлотсвил, Вирджиния; Лорън Едгар, геолог от Самамиш, Вашингтон; Адам Фурман, аерокосмически инженер и майор от Военновъздушните сили от Лисбърг, Вирджиния; Камерън Джоунс, аерокосмически инженер и майор от Военновъздушните сили от Савана, Илинойс; Юри Кубо, електро- и компютърен инженер и бивш служител на NASA и директор на изстрелвания в SpaceX от Колумбус, Индиана; Ребека Лоулър, бивш лейтенант-командир и изпитателен пилот във Военноморските сили от Литъл Елм, Тексас; Имелда Мюлер, бивш лейтенант във Военноморските сили и лекар по подводна медицина от Коупейк Фолс, Ню Йорк; Ерин Овъркаш, лейтенант-командир и изпитателен пилот във Военноморските сили от Гошън, Кентъки; Катрин Спийс, инженерен дизайнер и бивш изпитателен пилот в Морската пехота от Сан Диего; и Анна Менон, биомедицински инженер и бивш служител на SpaceX от Хюстън.

Welcome to the 2025 class of astronaut candidates!



With backgrounds in medicine, the military, and even at NASA, these 10 men and women bring unique skills and experience which will help us journey to the Moon and Mars. pic.twitter.com/CQzIxGYg4l — NASA (@NASA) September 22, 2025

Агенцията също потвърди, че Менон е първият човек, който някога се е присъединявал към корпуса на астронавтите на НАСА, след като вече е летял в орбита. Докато работела в SpaceX, Менон е била избрана от технологичния милиардер Джаред Айзъкман да се присъедини към него в Polaris Dawn, експериментална мисия, която се е издигнала в орбитата си около Земята по-високо от всеки пилотиран космически кораб от десетилетия насам. Мисията, осъществена миналата година с капсулата Crew Dragon на SpaceX, включва и първата космическа разходка, проведена от частния сектор.

НАСА: Първи полет с екипаж до Марс в началото на 2030-те

Менон ще се присъедини към съпруга си, Анил Менон, в корпуса на астронавтите. Анил също е бивш служител на SpaceX и беше избран за корпуса на астронавтите на НАСА по време на последния кръг от селекцията през 2021 г.

♦ Пътят напред

10-те нови астронавти ще прекарат следващите две години в интензивно обучение, по време на което ще „научат историята на НАСА и нашата визия за бъдещето, ще посещават занятия по геология, водно оцеляване и космическо здраве“, каза Стивън Кьорнер, заместник-директор на Космическия център „Джонсън“ на НАСА. „Те дори ще имат възможност да се обучават с нашите високопроизводителни самолети“, добави той.

След приключване на обучението новият випуск ще се присъедини към другите 48 членове на корпуса на астронавтите на космическата агенция и ще стане допустим за разпределяне към полети.

НАСА планира да изпрати хора на Луната до края на мандата на Тръмп

Норман Найт, директор на полетните операции на НАСА, каза по време на пресконференцията в понеделник, че „много от кандидатите, които седят тук днес, ще имат възможност да посетят“ Международната комсическа станция. Той подчерта, че МКС трябва да служи като учебна лаборатория за по-трудни мисии по-навътре в космоса.

„Всеки урок, научен на станцията, е проправил пътя към мястото, на което отиваме: следващата спирка е Луната — този път, за да останем — и след това към Марс“, каза той.

Не е ясно за какви други полетни назначения тези астронавти може да бъдат допустими. НАСА вероятно ще избере по-опитни астронавти за мисиите до Луната. Агенцията вече е избрала група от ветерани за Artemis II, тестова мисия, която ще облети Луната още догодина.

Но служители на НАСА посочиха, че се надяват младата група астронавти, избрана в понеделник, да има право да участва в полети по-късно в програмата Artemis до Луната и може би дори до Марс — където все още не е стъпвал човек.

Редактор: Цветина Петрова