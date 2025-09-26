Снимка: iStock
37-годишният Анджей Баргел се е спускал със ски от втория по височина в света - К-2
Полският алпинист Анджей Баргел стана първият човек, спуснал се със ски от връх Еверест без кислородна бутилка. Изкачването до върха на най-високия връх в Хималаите, извисяващ се на 8849 метра над морското равнище, е отнело повече време от планираното поради обилния сняг, съобщи екипът му в изявление.
Той е прекарал 16 часа в зоната на смъртта, която е на височина над 8 хиляди метра, без кислород. Останал е на Еверест само няколко минути, а след това е обул ските си за историческото спускане.
Непал отваря нови 100 върха за изкачване заради пренаселване на Еверест
37-годишният Баргел беше първият човек, спуснал се със ски от втория по височина в света връх К-2.Редактор: Цветисиана Костова
