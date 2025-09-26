Полският алпинист Анджей Баргел стана първият човек, спуснал се със ски от връх Еверест без кислородна бутилка. Изкачването до върха на най-високия връх в Хималаите, извисяващ се на 8849 метра над морското равнище, е отнело повече време от планираното поради обилния сняг, съобщи екипът му в изявление.

Той е прекарал 16 часа в зоната на смъртта, която е на височина над 8 хиляди метра, без кислород. Останал е на Еверест само няколко минути, а след това е обул ските си за историческото спускане.

37-годишният Баргел беше първият човек, спуснал се със ски от втория по височина в света връх К-2.

Редактор: Цветисиана Костова