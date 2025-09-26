Преди дни 3-годишно дете избяга от столичната 151-а детска градина в София, защото е било оставено без надзор. Случаят предизвика тревога сред родителите в столицата и поражда въпроси за сигурността и отговорността в детските заведения.

Момиченцето е излязло само на двора. Успяло да отвори вратата и тръгва само по улицата, като стига до близкия магазин за кафе. Намира го случайно минаваща жена и пише публикация в Facebook за това. Така родителите на детенцето разбират за случилото се. От детската градина се опитват да го прикрият и така и не подават сигнал до институциите, както е редно.

Директорът на дирекция „Образование” на Столична община Десислава Желязкова смята, че както организацията, така и контролът и човешкият фактор са ключови за подобни случки.

„Човешкият фактор не е за подценяване, учителка и помощник-възпитател са оставили дете само докато другите спят. Темата със съня отново се появява - когато детенце не иска да спи следобед, кой го гледа? Това трябва да бъде обсъдено. Външната врата на детската градина също не е безопасна, резето не върши работа - би следвало да е по-тежка и да се затваря автоматично. Директорката не е взела мерки и няма обяснение затова, ще поискам да бъде наказана. Не е уведомила родителите, нито институциите. Санкцията може да бъде забележка, предупреждение за уволнение или директно отстраняване. Най-вероятно ще търсим сериозно наказание. Учителката е подала заявление за напускане. Абсолютно недопустимо е тригодишно дете да слезе от втория етаж и да излезе на улицата”, заяви Желязкова.

Пламена Николова от Националната мрежа за децата смята, че възпитателите са малко на брой.

„Трябва да се търси нещо повече от случайност и пропуск. Има системен проблем - дали е недостиг на персонал или има пропуски при контрола на входа и изхода, следва и да се намери човешкият фактор, който влияе на безопасността и да се анализира общото между случаите на избягали деца. Трябва и да се потърси какво причинява дискомфорт на децата в детските градини, че да искат да избягат. Освен това трябва да се разговаря и с децата, че е опасно да излизат сами на улицата.

Репортер: Рая Ваташка

Редактор: Цветина Петкова