Гражданите на Пловдив вече могат напълно безплатно да се отърват от непотребни мебели, електроуреди и обемни отпадъци – само с едно телефонно обаждане. Услугата, която няма аналог в страната, се предлага от общинското предприятие „Чистота“ и цели не само да улесни хората, но и да премахне грозната гледка на тротоари, превърнати в сметища.

Гледки като тази – купчини с дюшеци, шкафове и строителни отпадъци около контейнерите – са ежедневие в някои части на Пловдив. Те не само загрозяват градската среда, но често стават причина за конфликти между съседи.

„Грозна работа. И всичко гълтаме. Кихаме, алергии. Страшно е“, казва Надежда Анастасова, местна жителка, която настоява за повече ред и чистота около дома си.

Натрупаните боклуци предизвикват недоволство сред гражданите.

„Това да не е сметище. Омръзна ми да мета и да чистя“, възмущава се друг гражданин.

Общинската инициатива обаче предлага решение на проблема, без нужда от наемане на частни фирми. Единственото, което гражданите трябва да направят, е да се обадят на посочения телефон на предприятието „Чистота“.

„С едно позвъняване гражданите могат да заявят бусче, което безвъзмездно ще извозва стари мебели, матраци, дивани, електроуреди – в удобен за тях ден и час“, обясни Десислава Георгиева, директор на ОП „Чистота“ – Пловдив.

„Услугата е напълно безплатна. Единственото условие е отпадъците да бъдат свалени до улицата и натоварени с помощта на служителите“, уточни тя.

Шофьорът Георги Гълъбов е сред служителите, които всеки ден обслужват адреси в града:„На ден имаме 7-8 заявки. Хората свалят каквото не им трябва, помагат, товарим и заминаваме. Всичко е без пари.“

Важно е да се отбележи, че услугата не включва транспортиране на строителни отпадъци – плочки, фаянс, гипс и други материали от ремонти. За такива случаи гражданите могат да използват обособената безплатна площадка до общинското предприятие.

„Просто човекът казва кое къде да се изхвърли. Мебелите са в единия край, строителните и металните отпадъци – в другия“, обясни Николай Илиев, който вече се е възползвал от опцията.

Като част от цялостната визия за по-чист Пловдив, общината ще включи и информационен бюлетин в писмата с данъчните уведомления догодина.

„Така всеки ще знае къде какво може да изхвърли и как да се отърве от отпадъците законно и чисто“, подчерта Георгиева.

Общината залага не само на по-добри услуги, но и на повишаване на културата на гражданите.

„Ако е по-чисто, ще е по-хубаво, но зависи от нашата култура“, каза Надежда Анастасова.

