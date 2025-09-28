-
България може да се върне на световния връх във волейбола, смята тя
В деня на дългоочаквания финал между България и Италия във волейболния шампионат легендарната българска състезателка Цветана Божурина сподели своите емоции и надежди.
„Днес е специален ден за мен – преди 44 години станах европейска шампионка, а сега отново стискам палци за България“, разказа Божурина, която от години живее в Италия.
По думите ѝ връзката между двата волейболни свята – българския и италианския, е изключително силна. „В основата на успехите на италианския волейбол има много български принос. Още от 70-те години наши легенди като Владанов, Кьосев, Чолов, Мария Минева и Нели Чекърова оставиха стил и умения, които издигнаха Италия на световно ниво. Успехите на италианския волейбол дължат много на България“, категорична е тя.
България излиза срещу Италия за историческо злато на Световното по волейбол
Божурина подчертава, че поколението ѝ все още пази самочувствие от годините, когато България редовно побеждава големите отбори. „Нас ни помнят и уважават заради онези победи. Мъжете винаги са имали силно присъствие – от Казийски до Стойчев и Аспарухов… Нашето влияние никога не е било незабележимо“, твърди спортистката.
Интересен щрих е, че Божурина е омъжена за италиански спортен журналист от Gazzetta dello Sport. Въпреки това тя и съпругът ѝ Сандро ще подкрепят българския отбор. „Естествено, ще стискам палци за България. Сандро също. Важното е момчетата да намерят силата в себе си, да се концентрират и да дадат всичко. Те имат качества и могат да надделеят“, категорична тя.
На въпрос кой ще е новият световен шампион, Божурина отговаря без колебание: „За мен е България. Молим се и стискаме палци. Италия вече е била световен шампион, но ако България се върне на върха, това ще бъде истинско щастие“.
Повече гледайте във видеото.
