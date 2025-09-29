Стотици хиляди българи проследиха финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, където нашите момчета завоюваха сребърните отличия. Успех, който страната ни не е виждала от 55 години.

Българи юнаци! Националите ни по волейбол грабнаха среброто на Световното (ВИДЕО+СНИМКИ)

След този исторически триумф в новата ни спортна история волейболните ни герои ще бъдат посрещнати тържествено утре, 30 септември, от 17:30 часа на площад "Свети Александър Невски".

След великолепното си представяне на турнира във Филипините, България игра на финал отново след 55 години - през 1970 година останахме втори на първенството в София.



Това беше и шести медал от Световно първенство по волейбол за мъже, като до момента страната ни е печелила и бронзови отличия на първенствата в Чехия през 1949 г., Съветския съюз през 1952 г., Франция през 1986 г. и Япония през 2006 г.

