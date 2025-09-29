Снимка:БТА
Стотици хиляди българи проследиха финала на Световното първенство по волейбол
Стотици хиляди българи проследиха финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, където нашите момчета завоюваха сребърните отличия. Успех, който страната ни не е виждала от 55 години.
Българи юнаци! Националите ни по волейбол грабнаха среброто на Световното (ВИДЕО+СНИМКИ)
След този исторически триумф в новата ни спортна история волейболните ни герои ще бъдат посрещнати тържествено утре, 30 септември, от 17:30 часа на площад "Свети Александър Невски".
След великолепното си представяне на турнира във Филипините, България игра на финал отново след 55 години - през 1970 година останахме втори на първенството в София.
Това беше и шести медал от Световно първенство по волейбол за мъже, като до момента страната ни е печелила и бронзови отличия на първенствата в Чехия през 1949 г., Съветския съюз през 1952 г., Франция през 1986 г. и Япония през 2006 г.
