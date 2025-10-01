Снимка: БТА
-
Стефан Янев: Има пропаганда в публичното говорене за зачестилите атаки с дронове
-
До какво ще доведе новият епизод от напрежението между президента и управляващото мнозинство
-
Наталия Киселова e домакин на работна закуска на ръководители на дипломатически мисии у нас на държави членки на ЕС
-
САЩ обмислят да предоставят на Украйна ракети с голям обсег „Томахоук”
-
Росен Желязков: Договорът с „Боташ” е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
-
Планът на Белия дом за край на войната в Газа: Ще се стигне ли до споразумение
Той ще участва в среща на неформалния Европейски съвет
Премиерът Росен Желязков с визита в Дания. Там министър-председателят ще участва в неформалния Европейски съвет и в Срещата на Европейската политическа общност.
На заседанието на Европейския съвет лидерите на държавите членки на ЕС ще обсъдят начини за укрепване на европейската отбрана. Включително в контекста на неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Ще бъде обсъдена и допълнителната подкрепа за Украйна с цел постигане на справедлив и траен мир.
Втори ден от визитата на българския премиер Росен Желязков в Черна гора
Желязков ще присъства и на официална вечеря, дадена от датския крал Фредерик X и кралица Мери.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни