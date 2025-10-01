Премиерът Росен Желязков с визита в Дания. Там министър-председателят ще участва в неформалния Европейски съвет и в Срещата на Европейската политическа общност.

На заседанието на Европейския съвет лидерите на държавите членки на ЕС ще обсъдят начини за укрепване на европейската отбрана. Включително в контекста на неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Ще бъде обсъдена и допълнителната подкрепа за Украйна с цел постигане на справедлив и траен мир.

Желязков ще присъства и на официална вечеря, дадена от датския крал Фредерик X и кралица Мери.

