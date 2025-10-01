Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че окупираната от Русия АЕЦ в Запорожие е изключена от електропреносната мрежа от седем дни, предупреждавайки за „критична“ ситуация и потенциална заплаха от инцидент.

Зеленски обясни, че един от резервните дизелови генератори, използвани за поддържане на работата, е „претърпял повреда“ и прекъсването на електрозахранването представлява „заплаха за всички“.

От 6 дни украинската АЕЦ „Запорожие“ е без външно електроснабдяване

Това е най-дългото прекъсване на електрозахранването в Запорожие, откакто Русия нахлу и превзе атомната електроцентрала, която е най-голямата в Европа.

„Вече минаха седем дни. Никога досега не е имало нещо подобно. Ситуацията е критична“, каза Зеленски в ежедневното си обръщение.

Москва и Киев многократно се обвиняваха взаимно, че рискуват потенциално опустошителна ядрена катастрофа, като атакуват обекта и си прехвърлят вината за последното прекъсване на електрозахранването.

„Поради руските атаки централата е отрязана от електрозахранването и електропреносната мрежа. Тя се захранва с електроенергия от дизелови генератори“, заяви Зеленски.

Русия съобщи миналата седмица, че електроцентралата, която превзе в първите седмици на войната през 2022 г., получава резервно електрозахранване след атака, за която обвинява Украйна.

МААЕ: Външните електропроводи до запорожката АЕЦ са прекъснати

Зеленски обвини Москва, че „пречи на ремонта“ на електропроводите чрез въздушни удари, предупреждавайки, че „това е заплаха за абсолютно всички“.

Шестте реактора на централата, които преди войната произвеждаха около една пета от електроенергията на Украйна, бяха изключени, след като Москва пое контрола над нея.

Централата обаче се нуждае от електроенергия, за да поддържа охладителните и безопасностните системи, предотвратяващи стопяването на реакторите – опасност, която може да доведе до ядрен инцидент.

Редактор: Цветина Петкова