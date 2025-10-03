Големият проблем на САЩ е, че средната класа се свива с огромни темпове, а това води до криза на либералната демокрация. Това заяви преподавателят в Софийския университет Искрен Иванов в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS. Той коментира ситуацията в САЩ покрай затварянето на работата на федералното правителство след поредната сцена на идеологическо неразбирателство между двете големи партии.

"Бих казал, че идеологическият сблъсък не може да бъде обяснен с това, че едните са по-леви, другите по-десни. Има разминаване на този идеологически кливидж. Проблемът е по-скоро, че има намаляване на средната класа. По времето на Кенеди тя е била 78%, а сега - 38%. Защо това е пагубно, какво е средната класа? Това са хората, които могат не само да живеят, но и да спестяват, да си позволяват добър жизнен стандарт. Те намаляват, а поляризацията расте", подчерта Иванов.

По думите му самото затваряне на правителството не е особен проблем:

"Не бих казал, че спирането на работата на федералното правителство трябва да се разбира апокалиптично. Предишният път в такава ситуация, аз бях в САЩ и помня, че доста хора останаха без работа, но после те бяха възстановени. По-важното е какво става между този период. Какви решения ще вземе президентът по време на шътдауна."

Какво се случва в САЩ, когато работата на правителството спре

Според експертът обаче Тръмп няма да поеме по пътя на засилване на ролята на президента във вътрешната политика, защото тя и сега е достатъчно силна.

"Президентът на САЩ винаги е бил център на американската политическа система, особено по отношение на външната политика. Вътрешната също му дава силна роля. Доналд Тръмп не е нито първият, нито последния, който ще си позволи подобни политики. Рейгън казваше, че правителството само по себе си е проблем, който трябва да бъде решен.

Не бих казал, че Тръмп има автократски инстинкт, защото е от старото поколение, което знае какви са основите на американската демокрация. Тук проблемът е не той, а икономическото свиване на средната класа, които не усещат ефекта на демокрацията."

В крайна сметка как се стигна до тук? Защо САЩ позволиха свиването на средната си класа и кризата в либералната демокрация.

"Това беше цената, която съединените щати платиха, за да победят в Студената война. Рейгън направи САЩ най-силната държава в света, но това беше цената - свиване. Средната класа се свива от 60-те години на миналия век, като тук значение имат и студентските бунтове през 60-те години. Разделието на обществото е голямо, средната класа се свива и се стига до днешната ситуация. Средната класа вече не е запазена марка на капиталистическите общества, Китай също формура такава средна класа. Да, тя е затруднена, защото се конфронтира със САЩ, но виждаме промяната. Парадигмата на средната класа се променя, а нейното свиване е криза на демокрацията", коментира Иванов.

Какво означава затварянето на федералното правителство?

"Тантрум на Гринич" е термин, който националните американски медии използват, за да осмеят политическо поведение, което определят като детинско, но и което води до блокиране на работата на държавата. Кръстен е на Нют Гинрич - лидер на Републиканската партия в средата на 90-те години, когато, обиден на президента Бил Клинтън, че не му обърнал внимание по време на полет в Еър Форс 1, решил да се възползва от мнозинството си в сената и да внесе предложения за свиване на федералното правителство.

Разбира се, президентската кохорта не приема условията по Закона за бюджета и се стига до няколкодневна блокада на правителството.

Днес американското правителство отново е затворено и днес стотици хиляди работници са без работа, десетки агенции са без финансиране, а още толкова работят, но без служителите им да получават заплащане за това. Нарича се федерален шътдаун и е в резултат на неуспеха на двете партии да се разберат по ключови въпроси за бъдещия бюджет.

И днес, както преди 6 години, в затварянето на работата на правителството е намесен президентът Тръмп. Именно през неговия първи мандат бе регистрирано най-дългото затваряне - от 22 декември на 2018 г. до 25 януари на 2019 година. Тръмп отказа да приеме предложенията на демократите, те отказаха да приемат предложенията на републиканците. Така се стигна до загуба на 3 млрд. долара само за един месец.

В същото време 800 000 работни места бяха затворени временно. От тях 380 хиляди въобще не работиха, а 420 000 работиха без заплащане. Затворени бяха агенции като НАСА, министерството на околната среда, части от министерството на образованието, бюрото по трудова статистика. Без пари пък работиха дори институционални легенди като ФБР, ЦРУ и военните. Шокът беше толкова голям, че доведе до поскъпване на щатския кредит, до срив на борсите.

Днес затварянето ще доведе до повече останали без работа служители и до повече загуби. През 2010 година Барак Обама въведе т.нар. Афордабъл Кейр акт, с който правителството започна да субсидира застраховките за здраве на най-уязвимите граждани. Днес Републиканската партия в САЩ не предлага директна отмяна на Affordable Care Act (ACA), но настоява за временно финансиране на правителството без удължаване на здравните субсидии, което на практика би довело до сериозно ограничаване на достъпа до здравно осигуряване за милиони американци. Демократите искат обратното.

Повече гледайте във видеото.