Роби Уилямс заяви, че „дълбоко съжалява“, че концертът му в турския град Истанбул е трябвало да бъде отменен „в интерес на обществената безопасност“.

Бившият вокалист на Take That сподели, че е било негова „мечта“ да изнесе концерт на пристанище „Атакьой“ във вторник, но решението на градските власти да отменят шоуто е било „извън техния контрол“.

След като служители на ИААА поискаха подкуп от екипа на Роби Уилямс: Какви са реакциите на Острова

Световното турне на Уилямс "Britpop" започна през май и го отведе в градове като Лондон, Амстердам, Берлин, Хелзинки и Атина.

В публикация в Instagram до своите 3,7 милиона последователи 51-годишният изпълнител на "Angels" написа:

„Последното нещо, което бих искал да направя, е да застраша безопасността на феновете си – тяхната безопасност и сигурност са на първо място. Бяхме много развълнувани да свирим в Истанбул за първи път и нарочно избрахме града за финален концерт на турнето Britpop. Моята мечта беше да завърша тази епична поредица от концерти пред турските си фенове, предвид близките връзки, които семейството ми има с тази прекрасна страна. Към всички в Истанбул, които искаха да се присъединят към 1,2-та милиона души, споделили това феноменално турне с нас тази година, дълбоко съжалявам. Очаквахме с голямо нетърпение този концерт, но решението да бъде отменен беше извън нашия контрол.“

Редактор: Мария Барабашка