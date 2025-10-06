Властите спират достъпа до курортния комплекс „Елените“ след наводненията през изминалата седмица. Още вчера полицията постави контролно-пропускателни пунктове, включително с цел да запази имуществото на евакуираните хора от мародерства.

По разпореждане на премиера Росен Желязков до утре всички министерства трябва да докладват готовността си по изпълнение на трите основни документа, свързани с бедствията.

Две години по-късно: Кошмарът с наводненията в "Нестинарка" се повтаря

Търси се и допълнителен механизъм за подпомагане на пострадалите от природните стихии по Черноморието. Извън обезщетението в размер на 1914 лева, както и еднократната помощ за закупуване на унищожени електроуреди, се обсъжда вариант държавата да осигури и допълнителни 3000 лева за пострадалите от наводненията.

Редактор: Мария Барабашка