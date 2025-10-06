Най-сериозната тема в последните дни са наводненията по Южното Черноморие и кой, как е давал разрешителните за строеж. Когато се случи бедствие, започваме да коментираме тези въпроси, а през останалото време сякаш нарушенията продължават. Амбицирани сме този път да се сложи край на тези безобразия.Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Пресечна точка”.

„Докога тази алчност ще убива хората. Става така, че местните власти разрешават всичките тези строежи. Понякога централната власт през годините си е затваряла половината око и се стига до това положение, в което се намираме”, посочи той.

Зафиров: Работим по това пострадалите от наводненията да получат обезщетения и помощи

♦ Гуцанов посочи, че ще внесе предложение – да се отпускат следните средства - еднократна помощ от 1914 лв., 3000 лв. на пострадало домакинство, 2500 лв. за електроуреди. Той поясни, че жилището трябва да е собственост на семейството и да е законно. И допълни, че се обсъжда каква помощ ще бъде отпусната на семействата на загиналите.

„За” или „против” увеличението на минималната работна заплата

Гуцанов каза, че не приема аргумента на работодателите, че няма обективни икономически причини за увеличаване на МВР с такива темпове. Той допълни, че възстановяването на диалога между работодатели и синдикати е добър знак.

„Бедността не трябва да е тази, която да ръководи икономиката. Не трябва по-ниското заплащане да бъде притегателен център за инвеститорите”, посочи той.

Бюджет 2025

Гуцанов беше категоричен, че не е редно да се увеличават данъците. По негови думи за формирането на бюджета за следващата година единият начин е за „затягане на коланите”, а другият - стимулиране на икономиката, спаряване със сивия сектор. Данните сочат, че сивата икономика е 23%, а спред други проучвания е 30%, посочи министърът и допълни, че това е огромен резерв, който трябва да се осветли. Той подчерта, че приходи може да има, без да се увеличават данъците.

Мартин Димитров: До края на годината дефицитът ще бъде 5,1%

Социалният министър коментира още и плана за подкрепа на семействата с деца. Той каза, че едно от предложенията засяга майчинството. От 780 лв. през втората година, то да стане 1100 лв. А ако майките се върнат на работа през втората година - да получават 75% от 1100 лв. майчинство (към момента получават 50%).

Друго предложение е помощите за първо, второ и трето дете да се увеличат.

"Това е един от начините да се опитаме да се преборим с най-големия проблем – демографската криза", посочи Гуцанов.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова