Водорасли в чинията и сол, добита по римски метод — така вкусът на Бретан покорява гурме кухнята на Франция. Жан-Мари Педрон събира над 12 вида морски водорасли, включително морска маруля и нори, които стигат до менютата в над 150 изискани ресторанта.

А в солниците на Асерак, край брега на Атлантическия океан, по древна технология се произвежда прочутата "фльор де сел". Тя представлява фина, ръчно добивана морска сол, която се счита за една от най-качествените и скъпи в света. Килограм от нея може да достигне цена 100 евро. Най-често в гурме ресторантите с тази сол се овкусяват месо, риба, салати, шоколадови десерти и дори карамел.

Морската сол – „съкровището” на френския остров Ноармутие (ВИДЕО)

„В един литър морска вода има 20 грама сол, а искаме да достигнем 240 грама. Така че това, което правим по време на събирането на реколтата, което обикновено е от май до края на септември или началото на октомври – е да позволим на водата да циркулира през основна хидравлична система. Тя се регулира от нас, производителите на сол, и всеки ден идваме и я проверяваме сутрин и следобед. Тази вода бавно ще стигне до центъра и ще кристализира, докато се натрупва соленост“, обясни процеса по добива на ценната сол производителят Матийо льо Шанту.

