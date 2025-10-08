Подготвяме проект на решение за цялостен преглед както за случая с Елените, така и за всички останали случаи на незаконно строителство, каза съпредседателят на „Да, България“ и депутат от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

Той добави, че случаите на незаконно строителство и затваряне на речни корита не са единични, а има и информация за прекратени досъдебни производства.

Пада частично забраната за достъп до Елените

Другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира, че това, което се случва по цялото Българско Черноморие, е резултат от „30 години - мутри, мутри, мутри навсякъде“. По думите му един от проводниците на тези „мутри“ е Бойко Борисов, който е раздал на концесия плажовете по Черноморието. Според него, за да се спрат мутрите по Черноморието, трябва да се спрат първо големите мутри в българската политика – „голямото Д и Бойко Борисов, който му е ортак“.

Относно ситуацията с боклука в София Божидар Божанов заяви, че МВР трябва и може да изиска разрешение от прокуратурата да бъде изнесена публично информация относно разследването със запалените камиони на турска фирма на паркинг в София, участвала в обществена поръчка за извозване на отпадъци. „Цялата изпълнителна власт в момента съдейства на мутрите в София“, каза той.

Бойко Борисов: Терзиев да внесе предложение за решаване на кризата с боклука и ще получи подкрепата на ГЕРБ

По думите на Ивайло Мирчев държавата не помага по случая с боклука на София. „Очевидно става дума не просто за битка на мафията, а след като превзеха боклука на Бургас, след като превзеха боклука на Пловдив, опитват да направят същото със София, но няма да се получи“, добави той. Според него в друга ситуация всички държавни органи е щяло да се намесят и проблемът да се реши.

Във връзка със срещата на Бойко Борисов с Доналд Тръмп младши, според Мирчев е важно лидерът на ГЕРБ да каже истината по темата, защото "когато български политик с огромно влияние излезе и започне да предлага активи на българската държава, за да може да бъде откупен "Магнитски" на Делян Пеевски, това е национален проблем".

