Украинската столица бе потопена в мрак рано днес от това, което военновъздушните сили нарекоха „масивна атака“, тъй като Русия нанесе удари по инфраструктурата на Киев, прекъсвайки водоснабдяването и електричеството.

Кремъл ескалира въздушните атаки срещу украинските енергийни съоръжения и железопътни системи през последните седмици, повтаряйки подобни кампании, проведени през последните три зими, които оставиха хората без отопление при ниски температури.

Две жертви след украинска ракетна атака в Русия, руски удар порази родилен дом в Украйна

Чули са се няколко мощни експлозии в различни райони на града.

„Столицата на страната е подложена на атака с балистични ракети и масивна атака от вражески ударни дронове“, заяви украинските въздушни сили, призовавайки хората в Киев да останат в убежища.

Кметът Виталий Кличко каза, че руските ракети са атакували „критична инфраструктура“ и са ранили най-малко 9 души, пет от които са били откарани в болница.

„Част на столицата е без ток. Има и проблеми с водоснабдяването“, написа Кличко в Telegram.

Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук заяви, че руските сили „нанасят масивен удар“ по електропреносната мрежа.

От страх от приближаваща се хиперзвукова ракета „Кинжал“ – която е по-трудна за откриване и прихващане – Украйна обяви цялата страна в състояние на тревога.

Русия нанесе седем удара с дронове през нощта в югоизточната област Запорожие, убивайки 7-годишно дете и ранявайки най-малко трима души.

