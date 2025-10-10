Конгресът на Перу даде зелена светлина на процедура за импийчмънт срещу президента Дина Болуарте, докато страната е изправена пред антиправителствени протести и икономически проблеми.

Председателят на перуанския парламент - 38-годишният Хосе Хери, пое президентския пост на южноамериканската страна след импийчмънта на Дина Болуарте, гласуван след внасяне на няколко предложения за нейното отстраняване.

Повечето депутати, които представляват основните политически фракции в Перу, включително и тези, които някога са били лоялни към Болуарте, гласуваха за продължаване на дебатите по предложенията - първата стъпка към отстраняването ѝ от поста. Те се позоваха на нейната „трайна морална неспособност“ да изпълнява задълженията си.

Поискаха оставката на президента на Перу, не е информирала за операция на носа

Протестите започнаха при идването на Болуарте на власт през декември 2022 г. и белязаха целия ѝ мандат, заедно с различни скандали, разследвания, противоречия и вълна от насилие.

Досега тя устоя на многократни опити да бъде отстранена от поста си. Перу е имало шест президенти за около 9 години. Ако бъде завършен, мандатът на Болуарте ще приключи през юли 2026 г.

Редактор: Цветина Петкова