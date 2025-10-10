Учениците от академията Our Lady of Mount Carmel в Чикаго, които станаха сензация със създанения от тях под формата на театрална игра конклав, се срещнаха с папа Лъв XIV във Ватикана в сряда, разказа CBS.

Децата от началното училище пътуваха до Рим в понеделник, за да присъстват на общата аудиенция с папата на площад „Свети Петър“. Учениците станаха известни през май, когато проведоха учебен „конклав“ – с гласуване, бял дим и пълни костюми като кардинали, швейцарски гвардейци и новоизбран понтифик – за да научат повече за процеса на конклава и за Църквата след смъртта на папа Франциск.

The Chicago children are the students at Our Lady of Mount Carmel Academy, who made headlines back in May for doing a "mock conclave" in their school as a fun activity to understand how the process works and to pray for the soon-to-be-elected Pope. Now, they’re in Rome for a… pic.twitter.com/fRZYKa1IS3 — EWTN Vatican (@EWTNVatican) October 8, 2025

След избирането на папа Лъв XIV те бяха посетени от чикагския кардинал Блейз Супич, който им помогна да организират срещата си с папата в сряда на площад „Свети Петър“.

Учениците бяха настанени близо до предната част на площада по време на общата аудиенция на папата, облечени в пълните си костюми, а след това останаха за специална среща с него.

„Не мога да повярвам, че наистина се случи. Седяхме около час и половина, след което се приближихме и се срещнахме с папата“, разказа Аги Уилк , който беше избран за понтифик в учебния конклав. „Стиснах му ръката, след това свалих шапката си и той я сложи за няколко секунди, а после ми я върна. Това беше доста страхотно. И точно тази шапка нося в момента.“

Учениците споделиха, че папата е бил много мил с тях.

След незабравимата за тях среща с папата, децата разгледаха забележителностите на Рим.

Редактор: Цветина Петрова