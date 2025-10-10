Годишното учение на НАТО за ядрено възпиране "Стедфаст нун" (Steadfast Noon - в превод на български език "Устойчиво пладне") ще започне в понеделник, 13 октомври. Това обяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от "Ройтерс".

Той каза, че учението спомага да се гарантира, че способностите на НАТО за ядрено възпиране са надеждни, сигурни, безопасни и ефективни.Тренировките изпращат ясен сигнал до всеки евентуален опонент, че алиансът може да предпази и да защити всички свои членове при всяка заплаха, подчерта Рюте.

По време на учението няма да бъдат използвани смъртоносни оръжия, отбелязаха от НАТО.

"Искам да подчертая, че учението е рутинно. То не е насочено срещу никоя страна и не е свързано с никакви реални събития", поясни Джим Стоукс, отговарящ за ядрената политика на НАТО.

Освен от военновъздушната база "Волкел", учението, което ще продължи около две седмици, ще се проведе от военни бази в Белгия, Великобритания и Дания, както и над Северно море. То ще се състои тази година след няколко нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на НАТО и прелитането на мистериозни дронове над Копенхаген миналия месец.

"Тези по-чести нахлувания са очевидно нещо, което следим отблизо", заяви американският полковник Даниъл Бънч, който ръководи ядрените операции на НАТО.

"Дроновете не са нова заплаха за нас. Те са нещо, което познаваме", допълни той.

Редактор: Дарина Методиева