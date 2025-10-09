Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и съюзниците от НАТО „увеличават натиска“ за прекратяване на войната в Украйна.

Коментарите му дойдоха, след като неговите контакти с руския президент Владимир Путин не доведоха до постигане на примирие, предаде АФП.

САЩ обмислят да предоставят на Украйна ракети с голям обсег „Томахоук”

„Да, увеличаваме натиска“, заяви Тръмп в Овалния кабинет по време на среща с финландския президент Александър Стуб.

„Засилваме го заедно. Всички го засилваме. НАТО се справя чудесно“, добави той.

