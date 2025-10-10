Френският политически лидер центрист Лоран Панифус прогнозира, че президентът Еманюел Макрон ще номинира нов премиер през идните часове, след среща с партийни лидери, предаде "Ройтерс".

Той каза още, че не е останал с впечатлението, че Макрон възнамерява да разпусне парламента.

Търси се премиер: Макрон събира лидери на политически партии в президентството

Очаква се основната тема на срещата да бъде пенсионната реформа, каза Панифус пред репортери.

Редактор: Ивайла Митева