Снимка: Getty images
Той каза, че не е останал с впечатлението, че президентът възнамерява да разпусне парламента
Френският политически лидер центрист Лоран Панифус прогнозира, че президентът Еманюел Макрон ще номинира нов премиер през идните часове, след среща с партийни лидери, предаде "Ройтерс".
Той каза още, че не е останал с впечатлението, че Макрон възнамерява да разпусне парламента.
Очаква се основната тема на срещата да бъде пенсионната реформа, каза Панифус пред репортери.Редактор: Ивайла Митева
Източник: Божидар Захариев, БТА
