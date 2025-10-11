Тази вечер у нас се завръща Карлос Насар. Щангистът ни постигна огромен успех, като се изкачи на световния връх за трети път в кариерата си. Насар триумфира на първенството във фьорде, норвегия и постави нов световен рекорд в изтласкването.

В „Интервюто в новините на NOVA” президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев сподели :

„Казах му, че бях изплашен за изтласкването - дали ще се справи с такава тежест, за да стане първи. Той го направи. Той е голям борец. Карлос е талантлив, здрав, но тук вече беше и психически устойчив, без психика тук нямаше как да преодолее тази голяма тежест.”

Ботев изрази надежда повече млади хора да последват примера на Насар и да се работи с тях.

