Без психика нямаше как да преодолее тази голяма тежест. Това каза в „Интервюто в Новините на NOVA” президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев за Карлос Насар.

В изключително драматично състезание той не само навакса пасив след първото движение, но и постави нов световен рекорд в изтласкването от 222 кг. С триумфа си Насар добави пореден повод за българска гордост и затвърди статута си на властелин в своята категория.

“Когато дадох медала на Карлос Насар, му казах, че бях страшно настръхнал и уплашен за изтласкването и дали ще се справи с такава тежест. Той го направи след тази тежка ситуация в изхвърлянето”, сподели Ботев и обясни, че се е страхувал.

Президентът на българската федерация по вдигане на тежести каза за Насар, че е голям борец и не му е за първи път да се бори на големия подиум. “Главно психиката му надделя, той си е талантлив и здрав, но беше и психически устойчив. Без психика нямаше как да преодолее тази голяма тежест”.

“Янко Русев е единственият българин с 5 световни титли във вдигането на тежести. Мисля, че Насар има таланта, възможностите и потенциала да размести и тази класация. Вярвам, че ще го направи и се моля да е здрав”, каза Ботев.

“Надявам се младите да видят и да се запалят да вдигат като Насар. Това е нашата надежда. Обръщаме внимание към детско-юношеския спорт и се надяваме много да се получи това нещо. Трябва да работим с младите, за да стигнем след 3-4 години нивото, което Карлос достигна. Има надежда, просто трябва да се работи много усилено”, коментира той.

