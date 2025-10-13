Трафикът на хора се развива и става все по-комплексен, като една жертва може да бъде подложена на няколко вида експлоатация едновременно – трудова, сексуална и дори да бъде принуждавана да извършва престъпления. Това заяви в студиото на „Социална мрежа“ Антоанета Василева, първи вицепрезидент и член на експертната група за борба с трафика на хора на Съвета на Европа (ГРЕТА). Според нея това е изключително доходоносен бизнес за милиони, а престъпниците са много по-гъвкави от политиките, които държавите прилагат.

„Трафикът на хора е много сериозно престъпление, зад което стоят много пари. Това е бизнес за милиони за извършителите“, коментира Антоанета Василева по повод проведена у нас международна конференция за противодействие на трудовата експлоатация. Тя обясни, че престъплението е трудно разпознаваемо и въпреки многобройните превенционни кампании, хората продължават лесно да се подвеждат.

Една от най-новите и тревожни тенденции е мултидисциплинарната експлоатация. „Прави впечатление в цяла Европа, че трафикантите използват жертвите за всякакви видове експлоатация. Една жертва може да бъде експлоатирана и трудово, и сексуално, и да извършва престъпления за трафиканта“, подчерта Василева.

Пандемията от COVID-19 е оказала сериозно влияние върху методите на трафикантите, които са се адаптирали бързо към новите условия. „Ситуацията след COVID задълбочи уязвимостта. Престъпниците са много по-гъвкави от политиките, които ние прилагаме. Набирането на жертви и предлагането на услуги от тях премина в интернет“, обясни експертът.

Това разширява и кръга на рисковите групи. Вече не става дума само за хора от нездрава семейна среда или без образование. Все по-често жертви стават деца от добри семейства, както и възрастни хора над 65 години, които се подвеждат по фалшиви обяви в мрежата. „На практика всички деца, които нямат умения да видят риска и нямат знания как да предотвратят контакти с непознати в мрежата, са уязвими“, каза Василева. Причината хората да попадат в капана не е само наивност, а често и „огромна безизходица“ и липса на икономически алтернативи.

За съжаление, България продължава да бъде страна на произход на жертви на трафик, но се наблюдава и друга тенденция. „България все повече се превръща и в страна на дестинация“, алармира Василева.

Превенцията остава ключов инструмент в борбата с престъплението. Експертът посъветва хората, търсещи работа в чужбина, да бъдат изключително внимателни:

Проверявайте фирмата: Уверете се, че компанията е легитимна, има уебсайт и е вписана в съответните регистри.

Изисквайте договор: Винаги подписвайте трудов договор преди да заминете.

Не предоставяйте лични документи: Никога не давайте личните си документи на работодател или посредник.

Търсете помощ: При съмнение, хората могат да се обърнат към Националната комисия за борба с трафика на хора или към неправителствени организации като асоциация „Анимус“, които могат да направят проверка.

Създайте авариен план: Уговорете с близките си тайна дума или фраза, с която да сигнализирате за опасност.

Редактор: Мария Барабашка