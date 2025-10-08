Слънце, плаж и палми. Това е светлата страна на популярния ваканционен остров Майорка. Тъмната страна е процъфтяващата проституция, подхранвана и от туристите.

През летните месеци броят на секс работничките скача драстично. Повечето жени обаче не предлагат сексуални услуги доброволно. Те са жертви на трафиканти, които заплашват семействата им, бият ги и ги изнасилват, ако не се подчинят. Репортаж на “Дойче веле”.

Испания, юли 2025. Полицията освобождава над 150 жени, жертви на трафик – една от най-мащабните операции на испанските власти от години. Но това е само върхът на айсберга в борбата срещу трафика на хора.

„Бият те, заключват те, изнасилват те”, споделя жертва на трафик.

През лятото броят на секс работничките в туристическите райони на Испания скача – понякога с до 50%.

Доналд Тръмп: Шон "Диди" Комбс поиска да го помилвам (ВИДЕО)

„Правителството не иска да го чуе, но Майорка се превърна в дестинация за секс туризъм”, смята Нина Парон от “Лекари на света”.

Секс индустрията в Испания е бизнес за милиарди – с много различни играчи.

„Изведнъж се появяват 10 китайски масажни салона в радиус от 500 метра”, коментира Каталина Льомпарт от гражданска инициатива Son Armadams.

По официални данни над 150 хиляди души работят в секс индустрията в страната – едно от най-високите числа в Европа. Само на Балеарите, включително Майорка, са около 8 хиляди. Тук броят на секс работничките на глава от населението е най-голям. Почти всички са мигранти без документи, казват местните организации. Жауме и колегата му Серафин помагат на тези жени да преживеят тежките моменти. Те проверяват къща, която организацията им наема като убежище.

„Изградихме модел на туризъм върху алкохол, наркотици, забавления – без задръжки. Системата на проституцията пасва идеално”, казва Жауме Перейо от Casal Petit.

В такива центрове жените поне намират кратко облекчение. Според официални данни 80% от секс работничките са жертви на трафиканти.

„Заплахите им са напълно реални. Често плашат, че ще убият семейството на жената в родината ѝ. Никога не ги виждаш, не знаеш кои са – но винаги усещаш присъствието им”, разказва Перейо.

Жена, замесена в индустрията преди време, разказва за тормоза, който е преживяла, но предпочита да остане анонимна. Освободила се преди години, но все още поддържа контакт с хора от бизнеса.

„Говорих с две проститутки тази сутрин. Това е голям бизнес. Ако скриеш пари, ще те бият, докато припаднеш, ще бележат тялото ти. Заключват те, изнасилват те. Всичко”, споделя тя.

Жертвата разказва, че бизнесът се е променил. Някога секс индустрията се е концентрирала в няколко улици и бордеи. Днес е навсякъде.

„Местните власти често мислят само за санкции и публичния имидж. Чудиш се дали не става дума просто за това проституцията да не се вижда. Истинската нужда е да образоваме младите, за да могат критично да възприемат темата”, смята Парон.

В крайна сметка това е битка за идентичността на острова.За Нина Парон бъдещето на Майорка трябва да се гради върху слънцето и гостоприемството ѝ – не върху процъфтяващия секс туризъм.

Редактор: Ивайла Митева