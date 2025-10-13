Тази есен Националният дворец на културата се превръща в жива сцена, обединяваща многообразието на изкуствата под един покрив. В рамките на есенното издание на "Салон на изкуствата" публиката ще има възможност да се докосне до живопис, музика, литература, театър и мюзикъл. Целта е ясна - да се покаже, че изкуството е духовна храна, която обогатява, вдъхновява и води към вътрешна трансформация.

За втори път през годината Националният дворец на културата открива своя "Салон на изкуствата", като този път есенното издание е още по-мащабно. "Обещахме си още през пролетта, че ще го направим още по-мащабно и ще включим много повече изкуства", заяви в предаването "Социална мрежа" изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова.

Програмата стартира с изключителна изложба от колекцията на Хервиг Хадвигер, осъществена благодарение на Галерия 33. "Имаме възможността да подарим на софиянци възможността да се запознаят с над 200 платна и скулптури на съвременни български автори", сподели Петкова.

Музикалната програма също е наситена, като НДК разширява партньорството си с Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" със съдействието на нейния ректор проф. д-р Сава Димитров. Предвидени са две музикални събития, включително български джаз и концерт с народно творчество.

Специално внимание е отделено и на най-малките зрители. Музикалната група "Бон-Бон" ще отпразнува своя 18-и рожден ден с вълнуващо събитие в НДК. Освен това, Варненската опера ще представи мюзикъла "Аладин" по едноименното произведение на Дисни.

Редактор: Мария Барабашка