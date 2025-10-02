Националният дворец на културата се превърна в сборен пункт на русалки за ден. Причината е проектът Градски русалки – фотосесия, в която приказните героиини са ситуирани на ключови локации в столицата.

Проектът е дело на Първата академия за русалки у нас Atlana Mermaid Academy, която Петя Петкова създава преди няколко години. В нея деца и възрастни се превъплъщават в образите на приказните героини и се учат как се плува с моноплавник. Освен забавен елемент, това е и своеобразен вид тренировка, която набира все повече последователи и у нас.

Снимка: СветлоПисар

Народният театър, Централната минерална баня, дори и трамвай, са само някои от местата, които родните русалки избират за проекта си, като целта е да разчупят сивото ежедневие в големия град и да провокират въображенитето, представяйки митологичния образ, който сме свикнали да асоциираме само с морски гледки.

Снимка: СветлоПисар

„Заснемането на тази фотосесия беше голяма атракция за всички хора, предизквикахме много усмивки “, споделя Петя Петкова пред репортера на предаването „На кафе“ Божила Симова.

Снимките, които предизвикаха вълна от реацкии в социалните мрежи, са дело на фотографите Михаил и Георги Стоянови.

Снимка: СветлоПисар

Българските момичета разказаха и за третото си поред участие в най-големия форум за русалки в света, който тази година се проведе край подводна пещера в Амалфи, Италия.

Освен това споделиха какво е да плушат с акули на Малдивите.

Снимка: СветлоПисар

Повече по темата гледайте във видеото.

