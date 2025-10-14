Най-малко 14 души загинаха след срутване в златна мина в град Ел Каляо, Южна Венецуела, в резултат на проливните дъждове в района, съобщиха спешните служби, цитирани от "Ройтерс". Тела на загинали са открити в три отделни шахти. Спасителните дейности в мината "Куатро Ескинас де Каратал" продължават.

"Първата фаза е изпомпването на вода от всички шахти в сектора, за да се намали нивото на водата, а след това ще се оценят възможностите за спасяване", написаха служители на спешните служби в социалните мрежи.

Извадиха живи миньори, затрупани в златна мина в Колумбия

Информацията за броя на жертвите се базира върху свидетелства на други миньори, казаха спасители пред Асошиейтед прес.

Ел Каляо е миньорски град с 30 000 души население, по-голямата част от което зависи пряко или непряко от добива на злато, посочва АП.

Редактор: Станимира Шикова