Алек Болдуин увери феновете си, че е добре, след като блъсна колата си в голямо дърво, докато се опитваше да избегне камион за боклук, предаде агенция ДПА.

Във видеоклип, споделен в Instagram, Болдуин казва: „Тази сутрин претърпях автомобилна катастрофа, добре съм".

„Брат ми Стивън беше на гости при мен в Лонг Айлънд и прекарахме уикенда там за филмовия фестивал (Международния филмов фестивал в Хамптънс, бел. ред.)“, добави той.

Актьорът добави, че шофьор на камион е препречил пътя му. „Голям камион за боклук с размерите на кит... това беше най-големият камион за боклук, който някога съм виждал. За да не го блъсна, се ударих в дърво. Ударих се в голямо, дебело дърво и смачках колата на жена ми. Смачках колата на жена ми и се чувствам зле по тази причина“, разказа той и добави: „Но всичко е наред, аз съм добре и брат ми е добре“.

Наскоро името на звездата беше замесено в дело за непредумишлено убийство на снимачната площадка. Инцидентът със стрелбата по време на снимките на уестърна "Ръжда" през октомври 2021 г. имаше значителен отзвук в САЩ. Единственият човек, срещу когото беше произнесена осъдителна присъда, беше оръжейничката Хана Гутиерес-Рийд.

