Майка и бебето ѝ, настанени в Инфекциозна болница с COVID, са получили изгаряния на очите, след като в стаята им е била оставена включена ултравиолетова лампа. По информация на семейството уредът работил няколко часа, въпреки че не трябва да се използва, когато в помещението има хора.

Жената твърди, че от болницата ѝ било отказано съдействие за допълнителен преглед. Затова тя напуснала лечебното заведение по собствена инициатива, заедно с детето. След това потърсила помощ в Александровска болница, където е потвърдено, че детето има увреждания на очите, причинени от продължително излагане на UV светлина. От Инфекциозна болница съобщават, че са изискани писмени обяснения от дежурните служители в детската клиника.

"Слава Богу, по-добре сме. Детето ми вече не плаче и отваря съвсем леко очичките си. Аз също вече мога да виждам, защото допреди ден зрението ми беше напълно замъглено – виждах само някакви петна", разказа заяви потърпевшата Диана Иванова в ефира на „Здравей, България”.

Тя разказа, че детето ѝ постъпило в Инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ към 3 часа сутринта на 13 октомври. Семейството повикало линейка около полунощ, тъй като петмесечното бебе вдигнало прекалено висока температура. Оказало се с положителен тест за COVID.

"В Инфекциозна болница ни настаниха в стая с празни легла. Към 13 часа същия ден ни преместиха в съседно помещение, където имаше други дечица с COVID. Едно момченце беше оздравяло и освобождаваше легло. В предишната стая искаха да настанят ново дете с различна вирусна инфекция и съответно – да се избегне контакт между децата", обясни Диана.

Тя беше категорична, че влизайки в новата стая UV лампата вече светела. "Когато влязох, забелязах, че е доста по-светло и светлината е леко синкава. В стаята имаше трима възрастни и три деца - баща с дете на 3 години, майка с новородено бебе на 48 дни и аз с петмесечно бебе. Доколкото ми е известно, само майката и бебето, които бяха на съседното легло, са с поражение от лампата. Все още не съм се свързала с бащата и детето, които бяха на най-отдалеченото легло", каза Иванова.

Тя обясни, че към 19:30 ч. вечерта започнала да усеща дискомфорт. "Предполагам, че поради намаляването на дневната светлина започнах да забелязвам UV светлината повече. Лицето ми се поду. Не виждах добре. Помислих, че съм си пръснала дезинфектант в окото", разказва младата майка.

Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, забелязал лампата и я изключил. "Обясниха ни, че може да причини конюнктивит, раздразнение на очите и други проблеми. Казаха ни, че често се случвало. Майката до мен потвърди, че лампата е била пусната от санитар. Искам да уточня, че ключът не се намира до останалите такива за осветлението. Той е разположен на много по-високо място и има голям надпис: „Не пипай“. Няма как случайно някой пациент да го натисне", категорична е жената.

По думите ѝ персоналът на болницата не поел директно отговорност. "Опитаха се индиректно да прехвърлят вината върху пациентите, казвайки, че понякога хората от любопитство натискат бутона", казва Диана.

Тя подчерта, че най-вероятно ще търси правата си. "Не защото лампата е била пусната – всички сме хора и грешки се допускат. Но най-тежкото беше, че когато си тръгвахме, ни казаха: „Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново“. И една майка трябва да избере – да защити здравето и зрението на детето си или да има достъп до болнична помощ, ако се наложи", коментира майката.

След това тя потърсила помощ в Александровска болница. Там офталмолозите прегледали нея и детето ѝ. "На този етап нямат основания да смятат, че ще има трайно увреждане, но ни предупредиха, че трябва да минат няколко дни, за да се изключи евентуална инфекция", казва Иванова.

NOVA се свърза с директора на Инфекциозна болница. Той заяви, че е изискал писмени обяснения от дежурния екип и ще се направи проверка по случая.

Редактор: Станимира Шикова