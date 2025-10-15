Комисията за финансов надзор и европейските надзорни органи предупреждават, че инвестициите, препоръчани от инструменти, базирани на изкуствен интелект (ИИ), носят рискове.

Хората, които искат да забогатеят бързо чрез съвети от ИИ, трябва да знаят, че публичните онлайн инструменти към този момент не са регулирани от надзорните органи. Това означава, че те не са длъжни да действат в интерес на клиента, за разлика от лицензираните инвестиционни посредници. Така, ако нещо се обърка, клиентите няма на кого да се оплачат или да се възползват от правото си да се обърнат към регулатор в случай на спорове или жалби, предупреждават експертите.

Интелигентна пешеходна пътека с изкуствен интелект ще бъде изградена в Бургас

Според европейските надзорни регулатори инструментите, базирани на изкуствен интелект, често работят по начини, които дори техните разработчици не разбират напълно. Това ги прави изключително рискови, особено на нерегулирани финансови пазари.

Наблюдава се нарастващ брой уебсайтове и приложения, които предлагат генерирани от ИИ „идеи” и предложения за търговия, най-често срещу сериозни месечни или годишни такси. Освен че тези услуги са скъпи, те носят и сериозен риск от измама. Трябва да се внимава с приложения, които твърдят, че могат да предвиждат бъдещи цени на ценни книжа с висока точност.

Уроци по AI - човекът и машината - новият екип в класната стая

Друга особеност на ИИ е, че понякога използва стара, непълна или неправилна информация, което може да бъде подвеждащо и отново да доведе до загуба на сериозни средства, казват още от КФН. И съветват никога да не споделяме лични данни с онлайн платформи, базирани на ИИ.

Редактор: Петър Иванов