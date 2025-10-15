Трябва да убедим Путин, че никога не може да спечели войната в Украйна. Това посочи генералният секретар на НАТО Марк Рюте в съвместно изявление с украинския военен министър Денис Шмигал.

Остава още работа в това отношение, добави Рюте и отбеляза, че на днешното заседание на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел е обсъдена възможността съюзниците да повишат подкрепата за Киев, за да бъде Украйна възможно най-силна. По неговите думи съюзниците и техните партньори трябва да продължат да доставят за украинската страна оръжие за нанасяне на поражения и средства за противовъздушна отбрана (ПВО). Той съобщи, че от днес вече половината страни от НАТО изразяват готовност да допринасят за покупка на оръжия от САЩ и предоставянето им на силите на Киев.

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО, се осигуряват от САЩ, отбеляза министър Шмигал. Държавите от ЕС плащат за доставките на средства за ПВО към Украйна и ни помагат да оцелеем в предстоящата тежка зима. Разбираме, че Путин ще продължи със своя терор, обобщи той. Министърът посочи, че днес е било обсъдено бъдещето на предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове и възможната доставка на ракети с голям обсег за украинските сили.

По-рано през деня Рюте съобщи, че руски самолети във въздушното пространство на НАТО няма да бъдат сваляни, ако не представляват заплаха. "Но в противен случай бъдете сигурни, че нашето военно командване е упълномощено да предотврати заплахата. Руснаците знаят това".

Да не преувеличаваме възможностите на Русия – например знаем, че техните летци се затрудняват да управляват руските изтребители, каза Рюте. По повод нарушенията на въздушното пространство на съюзниците в Полша и Естония той поясни, че е много трудно да се прецени кога подобни събития са умишлени. Според него при всяко положение става дума поне за проява на безотговорност.

Британски изтребители ще летят над Полша до края на годината

ЕС и НАТО работят съвместно, каза той, по повод плановете за развитие на европейска стена срещу дронове. НАТО е отбранителен съюз, но имаме готовност да направим необходимото за защита на нашата територия, заяви Рюте. По неговите думи не може да се очакват огледални отговори от съюзниците на руските действия, но ще бъдат взети необходимите мерки.

"Мога да ви уверя, че ЕС и НАТО наистина работят много добре заедно. Няма никакво дублиране. НАТО е добра в трудните неща, а именно определянето на стандартите, способностите и военната страна. А ЕС има огромната мека сила на вътрешния пазар, огромната мека сила на осигуряването на парите и на съгласуването на отделните нации в ЕС. И тази комбинация е от решаващо значение за съвместната работа", коментира той.

Рюте не пожела да коментира възможната доставка от САЩ на ракети с голям обсег за Украйна. Трябва да направим така, че Путин да се включи в мирни преговори, тези преговори да бъдат смислени и да доведат до траен мир, обобщи генералният секретар.

Не знам дали Путин ще посегне на НАТО, но ако го направи, подготвени сме, посочи Рюте. Той отбеляза, че днес военните министри са обсъдили повишаването на военните разходи, новите предизвикателства, съвместните действия за развитие на способности за противодействие на дронове, подкрепата за Украйна.

Военният министър на САЩ очаква Украйна да получи още по-голяма огнева мощ от НАТО

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че очаква Украйна да получи още по-голяма огнева мощ от Алианса. Анализатори коментираха, че той е имал предвид инициативата на НАТО за приоритетните изисквания за Украйна. Съгласно нея, европейските страни купуват американски оръжия за да ги предадат на Киев.

Закупуването на оръжия се извършва в рамките на новата инициатива „Списък с приоритетни изисквания за Украйна“ (PURL), в рамките на която вече са обещани 2 милиарда долара за военно оборудване за Украйна, като се очаква страните от НАТО да поемат ангажименти в сряда.

Украйна иска европейските държави да могат да ѝ закупят усъвършенствани далекобойни ракети „Томахоук“ по този механизъм, но това решение зависи от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Министрите на отбраната на НАТО вече обещаха още дронове за Украйна, като Великобритания обеща да достави 100 000 дрона, а Холандия ще даде 90 милиона евро (104 милиона долара) за изграждането на собствени.

Финландия ще достави тази седмица нов пакет помощ за Украйна, заяви днес финландският министър на отбраната Анти Хаканен, цитиран от украинската новинарска агенция "Укринформ". Освен това Финландия ще се присъедини към инициативата „Списък с приоритетни изисквания за Украйна“ за придобиване на американско въоръжение за Въоръжените сили на Украйна, каза финландският министър преди днешната среща на министрите на отбраната на страните от НАТО в Брюксел.

Шмигал: Активите на агресора трябва да се насочат към укрепване на отбраната на Украйна

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал се срещна в Брюксел с европейския комисар по отбраната и космоса Андриус Кубилиус и европейския комисар по разширяването Марта Кос, за да обсъдят финансирането на отбранителния сектор и използването на замразените руски активи, предаде Укринформ, като цитира изявление на Шмигал във Facebook.

"Основната тема беше финансирането на отбранителния сектор на Украйна. Разчитаме на съвместна работа за включването на Украйна в инициативата СЕЙФ (SAFE) за подкрепа на развитието на европейската отбранителна промишленост", подчерта той.

Според Шмигал, страните са обърнали специално внимание на въпроса за използването на замразени руски активи за подкрепа на Украйна. Обсъдена е перспективата за стартиране на репарационен заем за Украйна, който в момента се разработва от ЕС и се очаква да се основава на съществуващата програма за макрофинансова помощ на ЕС (ERA Loans).

"Активите на агресора трябва да бъдат насочени към укрепване на отбранителните способности на Украйна и повишаване на сигурността на нашите съюзници", подчерта министърът.

До 2027 г. ЕС изгражда защита от дронове срещу Русия

Шмигал добави, че страните са разгледали подробно и европейската инициатива "стена срещу дронове". Работи се по пътна карта за този мащабен проект, чиято цел е да се създаде отбранителна екосистема, в която Украйна ще играе важна роля.

"С уникалния си боен опит и съвременни технологични решения Украйна е готова да координира реализацията на "стената срещу дронове" заедно с партньорите си и да интегрира доказаните си нововъведения", отбеляза той.

Въздушната отбрана става топ приоритет на НАТО

Швеция, Естония и Финландия увеличават разходите си за отбрана в полза на Украйна. На срещата на военните министри от НАТО трите държави обявиха, че ще увеличат покупките на американски оръжия за Киев.

НАТО също се ангажира и със защитата срещу дронове, за която Евросъюзът настоява да заработи напълно до края на 2027 година.

Въздушната отбрана става топ приоритет на НАТО. Без нови системи за противоракетна и противодронова защита европейските общества ще останат уязвими на руските атаки. НАТО обаче няма да ескалира директно с Русия.

Очевидно подходът е по-внимателен. За да се избегне директна ескалация, военната подкрепа за Украйна влиза в нова фаза.

САЩ вече не даряват оръжия безвъзмездно. Финансирането на военната помощ за Украйна ще пада предимно върху европейските съюзници, САЩ ще осигуряват доставките, но сметката ще трябва да плаща Европа.

По-късно тази вечер европейските министри на отбраната ще одобрят план за съвместни проекти – нови дронови и въздушни системи, които да влязат в действие догодина.

Германия ще финансира пакет американски оръжия за Киев за 500 милиона долара

Германия ще финансира пакет американски оръжия за Украйна на стойност до 500 милиона долара. Това съобщи на среща на "Групата Рамщайн" в Брюксел германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от "Ройтерс".

Пакетът ще включва системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", радарни системи и артилерийски ракети с прецизно насочване, каза той и добави, че общата военна помощ от Германия ще е размер над два милиарда евро.

Писториус обяви и доставката на още две системи за противовъздушна отбрана "Ирис-Т", както и на голям брой зенитни ракети.

Украйна ще се нуждае от военна помощ на стойност между 12 и 20 милиарда долара следващата година като част от новата инициатива на НАТО да поръчва американски оръжия, съобщи на свой ред украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

Той добави, че Украйна ще е способна да произведе догодина 10 милиона дрона, ако получи достатъчно финансиране от съюзниците си, но освен това ще се нуждае и от повече артилерийски снаряди с голям обхват, докато се сражава срещу руските сили.