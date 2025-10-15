Очаква се граничният пункт "Рафах“ между Египет и ивицата Газа да бъде отворен в четвъртък и да бъде позволено преминаването на хора под охраната на мисия на ЕС, предаде "Ройтерс".

Засега не се уточнява какви ограничения могат да бъдат наложени на опитващите се да пресекат границата.

Граничният пункт "Рафах" между Ивицата Газа и Египет се очаква да бъде отворен на 14 октомври

Израелската армия и канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху до момента не са коментирали официално въпроса.

Редактор: Емил Йорданов