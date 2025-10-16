Нов опит за справяне със спорните текстове в Закона за съдебната власт. Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да реши дали да пита Народното събрание откога започва да тече 6-месечният срок на мандата на изпълняващ функциите в съдебната система.

До тук се стигна, след като Прокурорската колегия разтълкува нормата като неприложима спрямо Борислав Сарафов, тъй като промените са влезли в сила, докато той вече е бил начело на обвинението.

Спорните позиции в съдебната власт: Ще бъде ли решен въпросът с и.ф. главен прокурор и председател на ВАС

А от Съдийската колегия решиха, че тя важи за председателя на Върховния административен съд, който също беше изпълняващ функциите след края на мандата си. На временния пост в началото на седмицата магистратите избраха Мариника Чернева.

