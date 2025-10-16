В Босна и Херцеговина и до днес се движат парни локомотиви – гледка, която е не просто атракция, но и е част от реален работен процес. Въглищната мина в Бановичи е сред последните места в Европа, където парната тяга е в основата на изпълнение на ежедневните задачи.



Теснолинейната жп линия, изградена след Втората световна война, продължава да разчита на машини от 20-те години на миналия век. За целта два локомотива все още се поддържат от местните инженери, за да транспортират въглища по сравнително къси маршрути. За жителите на региона това е не просто транспорт, а жива подвижна история.

„Това е парен локомотив - серия 83-159, който се използва само тук по теснолинейката. Няма го никъде другаде по целия свят. Това са машини, използвани в директно производство във въглищната мина в Бановичи. Хората работят на тях и печелят заплата и осигуряват хляб за семействата си. Парната мапина работи от дълго време и ще продължи да ни служи още много години“, заяви машинистът на парен локомотив Нервин Хусанович.

Редактор: Станимира Шикова